Ligde oynadığı son 3 maçı kaybederek taraftarlarını üzen Göztepe, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor’u yenerek yeni bir başlangıcın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılıları Sivas’ta oldukça soğuk bir hava bekliyor. Son günlerde ülke genelini etkisi altına alan soğuk hava Sivas’ta da kendini göstermeye başlarken, maç saatinde de futbolcuları kar yağışı bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre cuma gününden itibaren Sivas’ta kar yağacak. Maçın oynanacağı cumartesi günü de Sivas’ta kar yağışı beklenirken, gün boyunca en yüksek hava sıcaklığının 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Geçen sezon kazandı

Demir Grup Sivasspor’a konuk olmaya hazırlanan Göztepe, rakibi karşısında aldığı başarılı sonuçlarla öne çıkıyor. Daha önce 12 kez rakip olan ekiplerden Göztepe, 7 kez sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Sivasspor bu maçlardan 2’sini kazanırken, 2 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı. Geçen sezon ligde oynanan 2 karşılaşmayı da İzmir ekibi kazanmıştı. Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Jahovic’in golleriyle 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, iç sahada ise Demba Ba’nın attığı tek golle rakibini devirmeyi başarmıştı.

İHA