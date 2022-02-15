Üst üste ikinci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar 27 puanda kalarak, düşme hattındaki Giresunspor'un sadece 1 puan önünde 16'ncı sıraya yerleşti. İkinci yarıya müthiş başlayıp ilk 4 maçında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir'i yenen Göztepe , Altay ve Hatayspor'dan puan almayı başaramadı. Göztepe, Hatay deplasmanında ise birçok eksikle sahaya çıktı. Orta saha Obinna Nwobodo ve stoper Dino Arslanagic'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda 5 futbolcu da sakatlıklarından dolayı forma giyemedi.

Göztepe'de karın adelesinden sorun yaşayan Cherif Ndiaye, sol dizinde zorlama olan defans Atınç Nukan, alt adalesinden sakatlanan bol bek Dzenan Burekovic, ayak bileğinde ödem tespit edilen stoper Marko Mihojevic ve sol arka adalesindeki sakatlığı geçmeyen forvet Adis Jahovic, Hatayspor'a karşı oynayamadı. Çok önemli eksiklerle sahaya çıkan İzmir ekibi ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Maçın ikinci yarısında toparlanan ve 59'uncu dakikada Halil Akbunar'ın golüyle umutlanan Göztepe, önemli pozisyonlara girmesine rağmen puanı getirecek golü atamadı. Göztepe, Franco Di Santo'yla da direğe takılarak şanssızlık yaşadı. Teknik Direktör Nestor El Maestro ise talihsizliklerin takımın peşini bırakmadığını söyledi.

İlk yarıda kötü bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Sırp teknik adam, "İkinci yarıda 3-5-2 gibi bir sistemle oynadık. Gerçekten kendimiz gibi oynamaya, kendimiz gibi mücadele etmeye başladık. Maçın sonucuna bakacak olursak 1 puana aslında çok yakındık. Ama bazı şanssızlıklar bizim peşimizi bırakmadı. Çok sıra dışı bir gol yedik. Bu maçın ilk yarısındaki gibi önümüzdeki karşılaşmalarda oynarsak galibiyetlere uzak kalırız. Fakat ikinci yarıdaki oyunumuzu gösterirsek çok önemli yol kat ederiz" diye konuştu. Göztepe, ligin 26'ncı haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray 'la kozlarını paylaşacak. Göz-Göz'de Atakan Çankaya cezalı duruma düştü.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)