Geçen hafta evinde lider Başakşehir’e 3-0 yenilip son 3 maçında yalnızca 1 puan alabilen Göztepe, şimdiden gelecek sezonun planlamasına başladı.

Üst üste yaşadığı kayıplar nedeniyle Avrupa kupalarına katılma şansını zora sokan Sarı- Kırmızılılar’da 15 futbolcunun sözleşmesi mayıs ayında bitecek. Göz Göz’de kaleci Beto’nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Napoleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan’ın mukaveleleri son bulacak.

Yeni sezonda flaş transferlere imza atmaya hazırlanan yönetimin, iskelet kadroyu da korumak istediği bildirildi. Göztepe’nin Beto, Castro, Titi, Soner, Napoleoni, Serdar ve Berkan’la yola devam etmek istediği diğer futbolcularla da mutlaka görüşme masasına oturacağı vurgulandı.