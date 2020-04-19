Göztepe’ye teklif yağıyor

Korona pandemisi nedeniyle maçların ertelenmesinin ardından tüm kulüplerde olduğu gibi ekonomik gelirleri azalan Göztepe, yeni sezonu şimdiden planlamaya başladı.

Gelir kayıpları yüzünden dış transferde bütçeyi çok fazla sarsmak istemeyen Başkan Mehmet Sepil’in sözleşmesi sezon sonunda bitecek 15 oyuncudan birçoğunu takımda tutmayı düşündüğü vurgulandı. Gelecek sezonda genç futbolculardan da fazlasıyla yararlanmayı hedefleyen Göz Göz’de başta Serdar, Soner, Castro, Titi, Beto, Atakan, Atınç, Napoleoni ve Berkan’ın kesin olarak takımda tutulacağı ifade edildi.

Halil, Almanya yolcusu

Yönetimin, yeni transferler için sözleşmesi süren ve teklifler gelen oyuncuları da iyi bir bonservis bedeli karşılığında satabileceği kaydedildi. Yönetimin, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’un peşinde olduğu Alpaslan Öztürk için ciddi beklentisi var. Başarılı oyuncunun istenen bedelin ödenmesi halinde satılabileceği vurgulandı. Göz Göz’e Halil Akbunar için de özellikle Almanya’dan birçok teklifin geldiği ifade ediliyor. Başkan Sepil’in yaz döneminde mutlaka takviye yapacağı ancak transfer konusunda titiz davranacağı vurgulandı.