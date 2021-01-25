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Göztepe'ye Soner Aydoğdu'dan kötü haber

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Göztepe’de tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, ilk yarının sonlarında Ghezzal’a yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, ligdeki sarı kart sayısı 4 oldu ve cezalı duruma düştü.

25 Ocak 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Göztepe'ye Soner Aydoğdu'dan kötü haber

Önümüzdeki hafta sonunda Denizlispor deplasmanına gidecek olan İzmir temsilcisinde Soner, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. 2. haftada oynanan Yeni Malatyaspor, 6. haftadaki Kasımpaşa ve 18. haftadaki Antalyaspor karşılaşmalarında sarı kart gören Soner, Beşiktaş maçında gördüğü kartla  Denizlispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.


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