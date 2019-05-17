Sivasspor’a karşı forma giyemeyen ve yoğun tedavi programı uygulanan Serdar Gürler dün sabah idmanında takımla birlikte çalıştı.

Son haftalarda takımın önemli kozlarından biri olan tecrübeli futbolcunun Bursaspor maçında sahadaki yerini alabileceği öğrenilirken, Yasin Öztekin ve Cameron Jerome’dan ise beklenen iyi haberler henüz gelmedi.

Adalesinden sakatlanan Yasin ve dizinde sorun olan Jerome çalışmalara katılamadı. İki oyuncunun da durumunun belirsiz olduğu ifade edildi. Teknik direktör Tamer Tuna’nın kırmızı kart cezalısı stoper Reis’in yerine ise savunmanın göbeğinde orta saha Alpaslan’a şans vermesi bekleniyor.

Sol bek Berkan’dan mevkisinde memnun olan Tuna’nın Agbenyenu’yu yine yedek soyunduracağı, sağ bekte ise Gassama’ya forma vereceği bildirildi.