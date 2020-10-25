Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni resmi bahis sponsoru Misli.com oldu. Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi misli.com, Sarı-Kırmızılı ekibin futbol takımı ile gerçekleştirdiği sponsorlukla futbola olan desteğini sürdürdü. Misli.com, resmi bahis sponsorluğunun yanında artık Göz Göz'ün 2020-21 sezonu boyunca takımın şort ve tozluklarında da yer alacak.

Destek büyüyor

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi, futbol ve voleybol sporlarında federasyonlar nezdinde gerçekleştirdiği sponsorlukların ardından, kulüpler bazında da Türk sporuna desteğini artırarak devam edecek. Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan sponsorluk anlaşması ile futbolda 2. ve 3. Liglere isim sponsoru olan misli.com, İzmir şehrini Süper Lig’de temsil eden tek kulüp olan Göztepe Spor Kulübü’ne 2020-21 sezonu için resmi bahis sponsorluğu desteği verecek.