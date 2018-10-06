Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşan ve maçtan 3-1 yenik ayrılan Göztepe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adama Traore 6 ay sahalardan uzak kalacak. Ayrıca Lamine Gassama'nın da sakatlandığı duyuruldu.

Göztepe'nin yaptığı açıklama...

Sağlık heyetimiz, Kasımpaşa maçında sakatlanan oyuncularımız Adama Traore ve Lamine Gassama hakkında açıklamada bulundu.

Adama Traore: Oyuncumuz Adama Traore'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.

Lamine Gassama: Oyuncumuz Lamine Gassama'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

Oyuncularımıza geçmiş olsun diliyoruz.