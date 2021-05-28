Geçen sezon İngiltere Championship'te Cardiff’te boy gösteren Kanadalı sol kanat oyuncusunun kulüpten ayrıldığı ve bonservisinin elinde olduğu ifade edildi.

Başkan Mehmet Sepil’in görevi bıraktığını açıklamasının ardından transferde tam yetkili olan sportif direktör Erk Toros'un Hoilett'le yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği ileri sürüldü. Kanada A Milli Takımı'nda da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 21 maçta forma giyip 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Almanya'da Paderborn ve St. Pauli takımlarında oynadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan Hoilett, Blackburn Rovers, Queen Park Rangers ve Cardiff City formalarını terletti. Kanada Milli Takımı’nda 27 maçta oynayan futbolcu 9 kez fileleri sarstı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)



