Antalyaspor ve Göztepe mücadelesi beklenenden yüksek tempoda başladı. Akdeniz ekibi, ilk devrede geçiş hücumlarında rakibine zor anlar yaşattı. Organize bir şekilde sahaya yerleşen Ersun Yanal'ın ekibi, rakibini sabırla bekledi. İlk bölüm hayli keyifli geçerken, 16. dakikadan itibaren birer dakika ara ile 4 teması sarı kart ile cezalandıran hakem Yasin Kol, oyuncuların hızını kesti. Fakat geçiş hücumları ile rakibini darlayan Antalya, yeni transferi Ghacha'nın zorlaması ile penaltı kazandı, 32'de Fredy penaltıyı gole çevirdi: 1-0.Devrenin sonuna kadar Göz Göz organize olamayınca Antalya kontrataklar ile rakibini zorladı. İkinci devrede ise maçın çehresi Göztepe'ye döndü, 61'deNdiaye, 64'te Berkan, 65'te Murat'ın şutlarında Boffin kalesinde devleşti.

Geriye yaslanmanın bedeli...

Geçen yıl geriye yaslandığında dışarıdan aciz bir takım görüntüsü veren Antalya, bu yıl da değişmemiş. Gol adeta geliyorum dedi. 90+2'de Berkan'ın ortasında Arslanagic'in kafası İzmir ekibine 1 puanı getirdi: 1-1. Golden 1 dakika sonra Naldo, eliyle oynadı. Penaltı kararı, 'VAR' sonrasında serbest vuruşa döndü. Kısacası Antalyaspor, geriye fazla yaslanmanın bedelini az kalsın uzatmalarına 1-0 önde girdiği maçı kaybederek ödeyecekti.

Mertcan Polat