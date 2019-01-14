Süper Lig’in ilk yarısında ileri uçta Jerome, Sokol Cikalleshi ve Deniz Kadah üçlüsünden beklediği verimi alamayan Göz Göz, flaş bir golcüyü kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Kendisine kulüp bulamayan Nabil Ghilas’ı tekrar kadroya dahil eden Sarı-Kırmızılılar, Galatasaraylı Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş’ten henüz olumlu yanıt alamayınca rotasını Kolombiya’ya çevirdi. İyi bir golcü almak için Sokol Cikalleshi veya Nabil Ghilas’tan birisini feda edecek olan yönetim Kolombiya’da İndependiente Medellin takımında forma giyen 30 yaşındaki golcüye imza attıracak.

50 maç 33 gol

50 maçta 33 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Cano ile el sıkılışıldığı, transferin Ghilas veya Cikalleshi’den birisinin ayrılmasıyla gerçekleşebileceği öğrenildi. İzmir ekibinde Eren Derdiyok için temaslar tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar yalnızca kadrosuna Huesca’dan Serdar Gürler’i kazandıran Göztepe’de sol bek için de arayışlar devam ediyor.