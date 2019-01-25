İzmir Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'ye, Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde yapılacak spor akademisi ve tesisleri için 7 milyon TL'lik maddi destek sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Göztepe arasındaki protokol Şubat ayı içerisinde imzalanacak. 8 milyon 590 bin 400 TL'lik işin 7 milyon TL'sini Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Göztepe, Pancar Mahallesi'nde yer alan ve 30 yıl süreli üst kullanım hakkına sahip olduğu toplam 103 bin 271 metrekare büyüklüğündeki alana 5 adet sentetik çim saha ve 1 adet doğal çim saha yapacak. Yatırım kapsamındaki drenaj sistemi, çevre hatıl ve çitleri, sulama sistemi, sentetik çim kaplanması, doğal çim saha kaplanması, elektrik direkleri ve LED saha aydınlatmaları işleri, Büyükşehir Belediyesi ile "ortak proje" kapsamında gerçekleştirilecek.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Karşıyaka Spor Kulübü için de bir alt yapı desteği çalışması yaptığı ve bu konunun önümüzdeki meclis toplantısında gündeme getirilebileceği bildirildi.

DHA