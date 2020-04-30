Göztepe'nin amatör branşları kapatmaya karar vermesiyle ilgili Forza Göztepe Derneği bir açıklama yaptı.

İşte o açıklaması:

Kulübümüzün Covid-19 Pandemisine karşı aldığı ilk aksiyon olarak Amatör Şubeleri kapatacak olmasını büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Hiçbir kulübün önlem kararlarını duymadan, ilk aksiyonu bizim alıyor olmamız güzel bir adımken, “Armasındaki damalı yerlerin anlamını Amatör branşlarından alan” kulübümüzün ilk adım olarak Amatör branşları kapatma kararı almasıda bir o kadar yanlıştır.

Mali konular mevzubahis olduğunda direk ilk çözümlenmenin Amatör Şubelerimizden başlamasına anlam veremiyoruz. Kulübümüze bir yükmüş gibi davranılan Amatör Şubelerimiz ile ilgili olan yanlış ve endüstriyel bakış açısından bir an önce dönülmesini istiyoruz.

Bizler Covid-19 Pandemisi’nin getireceği mali sıkıntının bilincindeyiz fakat, başta ilmek ilmek işlediğimiz Hentbol şubemiz olmak üzere Amatör branşlarımıza karşı yapmamız gereken onları “kapatmak” değil “yaşatmaktır.”

Amatör branşlarımızla ilgili alınan bu kararın tekrar gözden geçirilip, gerekirse Futbol Şubemizden fon kaynağı yaratılarak bu yanlıştan dönülmesi gerekmektedir!

Sadece Göztepe ama sadece futbol değil!