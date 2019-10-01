Ligde ilk galibiyetini geçen hafta aldıktan sonra Gazişehir önünde 50. dakikada kaleci Beto şokuyla sarsılan Göztepe, Portekizli file bekçinin atılmasıyla oyuna giren Göktuğ'un 58. dakikada yediği hatalı golle buz kesti. Sol bek Berkan, 82. dakikada sol kanatta taç çizgisi yakınından attığı müthiş aşırtma golüyle takımına beraberliği getiren isim oldu.

Bu golle düşme hattına gerilemekten kurtulan Göztepe, 6 haftayı 6 puanla 15. sırada geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta attığı 2 golle ligin en az skor üreten takımı konumunda. Gazişehir deplasmanında Beto'nun atılmasıyla planlarının değiştiğini söyleyen teknik direktör Tamer Tuna, "İlk devre istediklerimizi büyük oranda gerçekleştirdik. İkinci yarıda 10 kişi kalınca işler değişti. Beto'nun oyunu kurarken pas istasyonlarımızdan birisi olması oyun anlayışımıza dair her şeyi değiştirdi. Gösterdiğimiz mücadele, oyun disiplinini korumak ve sahada sakin kalmak bize 1 puanı getirdi" açıklamasını yaptı.

GOLLER DEFANSTAN GELDİ

Süper Lig'de 6 maçta bulduğu 2 golle halen en az gol atan takım konumunda olan Göztepe'nin golleri defans oyuncularından geldi. Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen teknik direktör Tamer Tuna'nın sakatlık ve cezalar nedeniyle defansta görev verdiği Alpaslan, Konyaspor maçında attığı penaltı golüyle hem takımına ligin 5'inci haftasında ilk golünü hem de ilk 3 puanını kazandırdı.

Gazişehir deplasmanında takımı 1-0 yenikken 82. dakikada sahneye çıkan sol bek Berkan, müthiş bir golle tabelayı değiştirdi. Takımı geçen sezon katılan 31 yaşındaki futbolcu, Göztepe kariyerindeki 30. maçında ilk golünü atıp kazanılan 1 puanın mimarı oldu. Berkan, son olarak 4 yıl önce 2 Mayıs 2015'te oynanan Süper Lig maçında Balıkesirspor formasıyla deplasmanda Fenerbahçe'ye yine jeneriklik bir gol atmıştı.

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)