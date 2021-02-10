Göztepe’ye Alpaslan müjdesi

6 maç galibiyete hasret kalarak korkulu rüya görmeye başladıktan sonra İlhan Palut’la yollarını ayıran Göz Göz, İlhan Şahin yönetiminde çıktığı 2 maçı kazanıp nefes almasına rağmen son 4 haftada yine fren yaptı. Ünal Karaman’la oynadığı 4 maçtan yalnız 1 puan çıkarabilen Sarı-Kırmızılı ekip,

23 maç sonunda

26 puanda kaldı. İzmir temsilcisine bu süreçte güzel haber ise stoper Alpaslan’dan geldi. Sakatlığını tam olarak atlatan başarılı savunmacının bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Alpaslan’ın yokluğunda savunmanın göbeğinde yaşanan sıkıntının giderilmesi bekleniyor.