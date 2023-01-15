İlk devrenin son maçında yine iç sahada Bodrumspor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar üst üste 2'nci mağlubiyetini elde ederek taraftarını üzmeye devam etti. Ligdeki toplam 9'uncu mağlubiyetini alan Göztepe , 24 puanda kaldı.

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Göztepe'nin ara transferde ABD ekibi Colarado Springs'ten kadrosuna dahil ettiği golcü Michee Ngalina lisansı yetişmediği için müsabakada forma giyemeyedi.

Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu ise taraftardan ve tüm camiadan özür dilediklerini ifade etti. Ceza nedeniyle taraftarın desteğini alamadıklarını hatırlatan Özkayımoğlu, "Biz çok çalışıyoruz ama bu maçta olmadı. Önümüzde zorlu bir takvim var. Önce Erzurum'a gideceğiz ardından yine seyircisiz maçta Bandırmaspor'la oynayacağız. Daha fazla efor sarfetmeliyiz. Takımda iyi oynayan oyuncularımız vardı ama bu bizim için yetmez. Göztepe armasını çok daha iyi bir şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Bunun için gereken ne varsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Göztepe'yi iyi yerlere getirebilmek adına bizler elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.(DHA)