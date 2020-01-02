Göztepe'nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi, taraftarlarla buluşmaya hazır.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk iç saha maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe, taraftarıyla yeni stadında buluşuyor. Temelleri 2017 yılında atılan Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi, birçok özelliği ile Türkiye'de ilk olacak. İşte stada dair görüntüler...