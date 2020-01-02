Göztepe'nin yeni stadyumu ışıl ışıl!
Göztepe Spor Kulübü'nün 2017'de temelleri atılan yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi, taraftarıyla buluşmaya hazır. Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi, Süper Lig'de ikinci yarının ilk iç saha maçında Beşiktaş karşılaşması ile birlikte açılacak. İşte stada dair görüntüler...
Göztepe'nin yeni stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi, taraftarlarla buluşmaya hazır.
Süper Lig'de ikinci yarının ilk iç saha maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Göztepe, taraftarıyla yeni stadında buluşuyor. Temelleri 2017 yılında atılan Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi, birçok özelliği ile Türkiye'de ilk olacak. İşte stada dair görüntüler...