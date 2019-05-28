Göztepe’nin vazgeçilmezi Beto, en golcüsü Yasin Öztekin

Geçen yıl tekrar Süper Lig’e dönen Göztepe, bu sezona Bayram Bektaş yönetiminde başladıktan sonra Kemal Özdeş ve son olarak Tamer Tuna idaresinde sezonu tamamladı. İstediği sonuçları alamayan ve alt sıralardan uzaklaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki performansıyla lige tutundu.

Sezonu 38 puanla ve 15. sırada kapatan Göztepe’de bu sezon 26 futbolcu şans buldu. Bu isimlerden kaleci Beto 33 maçta 2 bin 965 dakika sahada kalarak en uzun süre forma giyen isim oldu. Beto’yu 2 bin 880 dakika ile Titi, 2 bin 634 dakika ile Andre Castro ve 2 bin 398 dakika ile Wallace Reis izledi.

Sarı-kırmızılı ekipte en az süre alan isimler de Hakan Çinemre, Yalçın Kayan, Samed Ali Kaya ve yedek kaleci Göktuğ Bakırbaş oldu.

En golcü Yasin Öztekin

Bu sezon 5’i üst üste olmak üzere toplam 15 maçta gol sevinci yaşayamayan Göztepe’de 8 gole ulaşan Yasin Öztekin, en golcü isim olarak dikkati çekti.

Yasin Öztekin’i 7 golle Deniz Kadah, 5 golle Cameron Jerome, üçer golle Halil Akbunar ile Alpaslan Öztürk, iki golle Serdar Gürler ve birer golle Andre Castro, Wallace Reis, Celso Borges, Andre Poko, Yoan Gouffran, Axel Ngando ve Nabil Ghilas izledi.

Göztepe adına Evkur Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar ile Kayserispor’dan Deniz Türüç kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Toplam 7 kırmızı kart

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu 7 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Kadu’nun 2 kez kırmızı kart gördüğü Göztepe’de Cameron Jerome, Serdar Gürler, Andre Castro, Wallace Reis ve Andre Poko da birer kez takımlarını eksik bıraktı.

Toplam 64 kez sarı kart gösterilen İzmir temsilcisinde Titi 8 sarı kart gördü. Göztepe’de Wallace Reis, Andre Poko, Yasin Öztekin ve Alpaslan Öztürk 7’şer, Lamine Gassama 6, Celso Borges 4, Andre Castro, Beto, Berkan Emir ve Tayfur Bingöl 3’er, Adama Traore 2, Cameron Jerome, Deniz Kadah, Halil Akbunar ile Lumor Agbenyenu birer kez sarı kartla cezalandırıldı.

Sezon raporu

Göztepe’de 2018-2019 sezonu raporu şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre Sarı Kırmızı Gol

Adama Traore 8 8 647 2 0 0

Alpaslan Öztürk 25 17 1485 7 0 3

Andre Castro 31 30 2634 3 1 1

Andre Poko 27 22 1858 7 1 1

Axel Ngando 14 1 286 0 0 1

Berkan Emir 23 19 1809 3 0 0

Beto 33 33 2965 3 0 0

Cameron Jerome 28 23 2014 1 1 5

Celso Borges 32 27 2280 4 0 1

Deniz Kadah 22 15 1382 1 0 7

Göktuğ Bakırbaş 2 1 95 0 0 0

Hakan Çinemre 1 0 1 0 0 0

Halil Akbunar 28 25 2049 1 0 3

Kadu 7 6 532 0 2 0

Lamine Gassama 28 27 2357 6 0 0

Lumor Agbenyenu 9 8 676 1 0 0

Nabil Ghilas 8 3 270 0 0 1

Samed Ali Kaya 3 0 17 0 0 0

Serdar Gürler 15 12 1120 0 1 2

Sokol Cikalleshi 7 0 126 0 0 0

Tayfur Bingöl 21 11 1068 3 0 0

Titi 32 32 2880 8 0 0

Wallace Reis 28 27 2398 7 1 1

Yalçın Kayan 2 0 8 0 0 0

Yasin Öztekin 26 21 1929 7 0 8

Yoan Gouffran 16 6 587 0 0 1

AA