Göztepe’den flaş hamle... Sarı-Kırmızılılar’ın Championship ekiplerinden Stoke City’de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Tom Ince ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Tom Ince’in mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs keşfedilen İngiltere’ye uçuşların yasaklanmasıyla İzmir’e gelemediği ve transferin bu yüzden bir süre bekletileceği öğrenildi. Liverpool altyapısından yetişen Tom Ince, Blackpool, Crystal Palace, Nottingham Forest, Hull City, Derby County, Huddersfield Town ve Stoke City’de forma giydi.

Hoca arayışları devam

Bu sezon Stoke City’de 7 maça çıkan deneyimli futbolcu 347 dakika sahada kaldı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Göztepe, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Christoph Daum ve İbrahim Üzülmez’le temas halinde.



