Göztepe’nin skoreri Yasin Öztekin

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Yasin Öztekin, bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 18 maça çıktı. 35 yaşındaki oyuncu, toplam 1475 dakika süre aldığı bu maçlarda 5 gol ve 2 asistlik performansa göstererek İzmir temsilcisinin bu sezon kaydettiği 17 golün 7’sine doğrudan katkı sağladı.

İşte Yasin Öztekin’in gol katkısı verdiği maçlar: Bandırmaspor, Altınordu, Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü, Adanaspor maçlarında birer gol kaydeden tecrübeli oyuncu; Denizlispor ve Çaykur Rizespor maçlarında da birer asist yapma başarısı gösterdi. (İHA)



