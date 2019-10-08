Göztepe’nin şifresi savunma

Son maçta Kayserispor’u 4-0’lık farklı skorla yıkan Göztepe, savunma başarısıyla dikkat çekiyor. İzmir ekibi, 7. hafta sonunda ligde en az gol yiyen ekip unvanını aldı. Sadece 5 kez topu ağlarında gören Göztepe, son 5 maçta yalnızca 1 gol yedi.

Sezonun ilk 2 haftasında Antalyaspor’a evinde 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş’a 3-0 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Tamer Tuna’nın savunma hattında yaptığı revizyonlar takımın çehresini değiştirdi. Göztepe milli araya 9 puanla 11. sırada girdi.