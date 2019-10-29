İlk 7 haftada sadece 5 gol yiyerek müthiş bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, son 2 haftada ise kalesinde 6 gol gördü. 2 haftaya kadar ligin en az gol yiyen ekibi olan Göztepe, 9. hafta sonunda unvanını kaybetti. Toplam 11 kez kalesini rakiplerine açan Göz-Göz, 9 gol yiyen Fenerbahçe ve Galatasaray ile 10 gol yiyen BTC Türk Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor'un gerisinde kaldı. Özellikle Kasımpaşa karşılaşmasında hem defansta hem de kalede yapılan hatalar teknik heyeti oldukça üzdü. Hakem hatalarından da veryansın eden teknik direktör Tamer Tuna'nın kaleci Beto olmak üzere tüm oyuncularına ciddi uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

Göztepe'nin bu sezon iç sahada gösterdiği performans da taraftarı endişelendirdi. Geride kalan haftalarda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda henüz zirve yarışı veren rakiplerle oynamayan Göztepe, buna rağmen 5 maçta 8 puan kaybetti. Evinde Antalyaspor ve Kasımpaşa'ya yenilip Denizlispor'la 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, sadece Konyaspor ve Kayserispor müsabakalarını kazanabildi. Göztepe deplasmanda ise hiç galibiyet yüzü göremedi. Dış sahada 4 karşılaşmaya çıkan Göztepe 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Önünde zorlu bir fikstür olan Göztepe 4 haftada ilk 4 sırada yer alan Trabzonspor (D), BTC Türk Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor (D) ve Fenerbahçe ile oynayacak. Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil, son Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası hem teknik heyet hem de futbolcular için uyarı açıklaması yapmıştı.

KUPADA RAKİP SİVAS BELEDİYESPOR

Süper Lig'de üst üste yenilgilerle düşüşe geçen Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Maçın biletleri 11 TL olarak belirlenirken, sadece kapalı tribünün taraftara açılacağı bildirildi. Göztepe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan orta saha Poko ile tedavileri devam eden Napoleoni ve Eren maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Tamer Tuna sahaya genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)