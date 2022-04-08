Gürsel Aksel Stadı'nda Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Hafta içinde Cherif Ndiaye'nin takımdan ayrıldığı Göztepe 'de sarı kart cezalısı Murat Paluli, kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Atınç Nukan ve Wilker Angel yarın forma giyemeyecek. Ligin ilk devresinde rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, daha önceki 15 müsabakada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol bulan Göztepe, 13 gole engel olamadı.

DHA