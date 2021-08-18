Süper Lig 'in ilk haftasında deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe , pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına iddialı hazırlanırken, sarı-kırmızılılar son 7 maçta rakibinin bileğini bükemedi.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya gelen Ege temsilcisi, ilk maçta renktaşını deplasmanda 3-2 yendikten sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi. Göztepe, Malatya önünde son 7 müsabakada 3 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı. O sezonun ikinci yarısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki randevu golsüz beraberlikle sona erdi.

Ertesi sezonun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Göztepe, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı. Malatya'daki maçı da 3-2 kaybeden Göztepe, aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakibine elendi. Göztepe, 2019-2020'de evinde Yeni Malatyaspor'la oynadığı maçta 1 puana razı oldu ve 90 dakika 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Rövanşta ise Yeni Malatyaspor, İzmir ekibini 2-1 yenmeyi bildi. Geçen sezonun ikinci haftasında Malatya'da oynanan karşılaşma yine 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevuda da iki takım yenişemedi, maç 2-2 bitti.