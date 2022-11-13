Bilet fiyatları 1'nci kategori 425, 2'nci kategori 280, 3'üncü kategori 150, 4'üncü kategori 105, 5'inci, 6'ncı kategori ve misafir tribünler 40'ar TL olarak açıklandı. Samsun yenilgisinden sonra hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'i evinde 2-0 yenerek tur atlayan Göztepe , ligde 11 maçta 14 puan topladı. Keçiörengücü ise yine 11 maçta 21 puanla ilk 2 yarışı veriyor.

İZMİR, (DHA)