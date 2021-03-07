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Göztepe'nin konuğu Erzurumspor

Göztepe, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

07 Mart 2021, Pazar 09:55 Son Güncelleme:
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Göztepe'nin konuğu Erzurumspor

Süper Lig’de son 4 maçında mağlubiyeti bulunmayan Göztepe, 29. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Ligde Medipol Başakşehir’i 2-1 yendikten sonra Fenerbahçe ve Kasımpaşa müsabakalarından 1-0’lık galibiyetle ayrılan Göztepe hafta içinde de Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Yenilgi almadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 36 puanla 9. sırada bulunuyor.

İzmir temsilcisinde yarınki maç öncesinde eksik oyuncu yer almıyor.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediye Erzurumspor son 3 karşılaşmada sahadan 2 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Rakibiyle Süper Lig’de oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibinden tek puanını, ligin ilk yarısında 1-1’lik skorla almıştı.

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