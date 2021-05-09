Sarı-kırmızılılar Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı son 5 müsabakada sadece 1 kez galip gelebildi. Bu periyotta sadece Çaykur Rizespor engelini 2-0'lık skorla aşan Göztepe, Trabzonspor'la berabere kalıp Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ve Konyaspor müsabakalarını kaybetti. Bitime 2 maç kala sıralamada çok rahat bir konumda olan Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman da maç sonu büyük üzüntü yaşadı. İç sahada kaybedilen maçların ardından morallerinin bozulduğunu kaydeden Karaman, yeni sezonun çalışmalarına da başladıklarını söyledi.

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ne kadar rahat bir konumda olsak da mücadeleyi bırakmıyoruz. Bu maçta gayretimiz istediğimiz skoru almaya yetmedi. Ancak kalan 2 karşılaşmamızda formamızın hakkını vererek sahada olacağız" yorumunu yaptı. Yeni sezon çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulunan Ünal Karaman, "Takımımızda sözleşmesi bitecek futbolcular var. Ayrıca kiralık oynayanlar da kadromuzun bir parçası. Bu futbolcularla alakalı zorluklar yaşanabilir. Ancak büyük bir çaba gösteren ekip var. Bizim de canlı olmasa da pandemi şartlarından dolayı videodan izlediğimiz isimler oldu" dedi. Göztepe kalan 2 maçında Gençlerbirliği (D) ve şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş'la oynayacak.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)