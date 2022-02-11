Ligde düşmeme mücadelesi veren Göztepe kupada da Beşiktaş deplasmanında aldığı mağlubiyetle çeyrek finalin kapısından döndü. İzmir ekibi normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla sahadan mağlup ayrılırken Beşiktaş deplasmanında oynadığı son 7 maçı da kaybetmiş oldu. 27 Nisan 2002'de rakibini İstanbul'da 2-1 yendikten sonra bir daha Siyah- Beyazlılar'a karşı şansı tutmayan ve tamamı ligde olmak üzere 6 maçtan da yenik ayrılan Göztepe bu süreçte 6 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. Dün akşam penaltılarla gelen mağlubiyetle Sarı-Kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalden oldu.

Göztepe'de 4 farklı isim

Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Göztepe geçen hafta ligde 2-0 kaybettiği Altay derbisinin kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Teknik direktör El Maestro; Stoper Wilker, sol bek Berkan, ön libero Soner ve forvet Di Santo'yu İstanbul deplasmanında ilk 11'den kesti. Bu isimlerin yerlerine ise Kahraman, Moubandje, Aytaç ve Tjanic'e forma verdi.