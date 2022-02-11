Göztepe'nin İstanbul kabusu bitmedi
Göztepe Beşiktaş'a karşı deplasmanda bir kez daha kaybetti. Kartal'a karşı dış sahada son galibiyetini 2002'de alan İzmir ekibi dün akşamnormal süreyi berabere bitirse de penaltılarla kupaya veda etmenin hüznünü yaşadı.
Ligde düşmeme mücadelesi veren Göztepe kupada da Beşiktaş deplasmanında aldığı mağlubiyetle çeyrek finalin kapısından döndü. İzmir ekibi normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla sahadan mağlup ayrılırken Beşiktaş deplasmanında oynadığı son 7 maçı da kaybetmiş oldu. 27 Nisan 2002'de rakibini İstanbul'da 2-1 yendikten sonra bir daha Siyah- Beyazlılar'a karşı şansı tutmayan ve tamamı ligde olmak üzere 6 maçtan da yenik ayrılan Göztepe bu süreçte 6 gol atarken kalesinde 22 gol gördü. Dün akşam penaltılarla gelen mağlubiyetle Sarı-Kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalden oldu.
Göztepe'de 4 farklı isim
Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşan Göztepe geçen hafta ligde 2-0 kaybettiği Altay derbisinin kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Teknik direktör El Maestro; Stoper Wilker, sol bek Berkan, ön libero Soner ve forvet Di Santo'yu İstanbul deplasmanında ilk 11'den kesti. Bu isimlerin yerlerine ise Kahraman, Moubandje, Aytaç ve Tjanic'e forma verdi.