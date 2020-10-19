Göztepe’nin ilk yenilgisi

Bu sezona iyi başlayan ve Süper Lig’in 5. haftası öncesi yenilgi yüzü görmeyen takımlar arasında yer alan Göztepe, ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Sarı-Kırmızılılar, sezona 5-1’lik Denizlispor maçıyla başladıktan sonra sırasıyla Yeni Malatya ile 1-1, Gaziantep’le 2-2 ve Başakşehir’le de golsüz berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler önünde puan ya da puanlar alarak bu unvanını sürdürmek isteyen İzmir ekibi, özellikle son dakikalarda beraberlik golü için bastırsa da, istediğini alamadı ve 90 dakikayı 3-2’lik yenilgiyle tamamladı.

En son 2001-02 sezonunda kaybetmişti

Göztepe ayrıca rakibine karşı uzun süredir yenilmiyordu. Evinde Kanarya’ya karşı 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0’lık yenilgi alan ve ligden düştükten sonra 2017-2018 sezonunda yeniden Süper Lig’e yükselen Göztepe, Fenerbahçe’yi konuk ettiği son 4 maçtan 1 galibiyet ve 3 beraberlik çıkarmıştı. Ancak bu kez ev sahibi, sahadan puan alamadan ayrıldı.