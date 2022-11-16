Göztepe’nin hedefini belirledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe , sezona inişli çıkışlı başlasa da son haftalarda aldığı sonuçlarla birlikte kendini bir anda play-off hattının çevresinde buldu. Son 4 haftada Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Ankara Keçiörengücü maçlarından galibiyetle ayrılırken, sadece Samsunspor deplasmanında kayıp yaşadı. Böylece Göztepe, puanını 17’ye çıkardı ve play-off hattında yer alan 7. sıradaki Çaykur Rizespor ile arasında 2 puanlık bir fark kaldı.

Lidere konuk oluyor

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Göztepe, lider Eyüpspor’a konuk olacak. 20 Kasım Pazar günü Eyüp Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak. İzmir ekibi son haftalardaki çıkışını devam ettirmek isterken, Eyüpspor ise yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmanın peşinde.

Hasan İnce / (İZMİR (İHA)