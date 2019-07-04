Göztepe’nin Guilherme aşkı

Göztepe yeniden Brezilyalı Guilherme’nin peşine düştü. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’un İtalyan Benevento takımında kiraladığı 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla görüşmeleri sürdüren Göztepe’nin, transferi bitirmek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi. Teknik direktör Tamer Tuna’nın, “Mutlaka takımda görmek istiyorum. Alırsak, bize büyük katkı sağlar” dediği Sambacı’nın transferinde bizzat Başkan Mehmet Sepil devreye girdi. Benevento yönetimi ile anlaşma zemini arayan Sepil, kısa zamanda müjdeli haberi vermek istiyor.