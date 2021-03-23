Sarı-kırmızılı ekibin attığı 43 golün 17'si bu ikiliden geldi. Göz-Göz'ün sezon başında Hırvatistan ekiplerinden Gorica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ndiaye, 9 golle kalitesini kanıtladı. Göztepe'nin sezon sonunda 25 yaşındaki Senegalli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini de alması bekleniyor. Ndiaye'nin bonservisinin 1 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Göz-Göz'de altyapıdan çıkıp 2012'den beri 9 yıldır 3 farklı ligde sarı-kırmızılı formayı giyen Halil de bu sezon kariyerinin en iyi performansına imza attı. Attığı 8 golün yanı sıra asistleriyle de yıldızlaşan Halil, performansının ödülünü 27 yaşında kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a seçilerek aldı. Yıldız futbolcu ay-yıldızlı ekibimizin kadrosunda yer alıyor. Göztepe'de Zulj ve Soner de bu sezon 4'er golle oynarken devre arasında büyük umutlarla yuvaya dönen Jahovic henüz ağları sarsamadı. Ideye ise ligde yalnız 1 gol atabildi.

DHA