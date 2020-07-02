Sarı-Kırmızılılar’da sağ bek ve ön libero pozisyonlarında ortaya koyduğu başarılı performansın ardından İlhan Palut’un savunmanın göbeğinde vazgeçilmezi haline gelen Alpaslan Öztürk lige damga vurmaya devam ediyor. Stoperde sergilediği form grafiğiyle ligin öne çıkan oyuncularından biri olan; Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin listesine giren 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca Avrupa’dan da teklifler alıyor. Göztepe’yle bir yıl daha kontratı bulunan Alpaslan, bu sezon gol yollarındaki katkısıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Alanya maçında enfes bir kafa golüyle fileleri havalandıran başarılı stoper, bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Takımının penaltıcısı olan Alpaslan, ligin en golcü savunmacısı konumunda. Beyaz nokta üzerinden 4 kez ağları sarsan oyuncunun ayrıca 2 kafa golü bulunuyor.

En golcü stoperler

Alpaslan Öztürk 6 gol

Djilobodji 5 gol

Vida 4 gol

Serdar Aziz 4 gol

Skrtel 3 gol

Mustafa Yumlu 3 gol