Türkmen için ilk tören Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlendi. Uluslararası Basın Merkezi önündeki törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, önemli bir ismi kaybettiklerini belirterek, "Ne desek, ne söylesek kifayetsiz kalacak. Birbirimize, biz gazetecilere Hamdi Türkmen’i anlatmak da tuhaf geliyor. Basın mesleğinde uzun yılları olan herkes onu tanır, bilir. Yolu kesişen, denk gelenlerin sayısı hayli fazladır. İyi ki bizim de yollarımız kesişmiş ve iyi bir gazeteciyi, çok iyi bir yazı işleri müdürünü tanımışım" dedi. Türkmen'in cenazesi, törenin ardından 2000-2002 yılları arasında başkanlık görevi yaptığı Göztepe 'nin kulüp binasına getirildi.

Türkmen'in tabutuna Göztepe bayrağı ve adının yazılı olduğu forma koyuldu. Kulüp binasında Hamdi Türkmen için mevlit okutuldu. Kulüpteki törende Göztepe'nin eski başkanlarından Levent Ürkmez ve eski başkanvekili, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Çok değerli bir ismi kaybettiklerini anlatan Ürkmez, "Hamdi Türkmen benim çocukluk ve gençlik arkadaşımdı. Aynı zamanda kulüp arkadaşımdı. Onun yokluğunu hissedeceğim" diye konuştu. Talat Papatya ise Hamdi Türkmen'in basın ve futbol camiasına çok önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Türkmen'in iyi bir Göztepeli olduğunu ifade eden Talat Papatya, "Tarifi zor bir üzüntü içindeyim. Kendisinin kulübümüze çok emekleri olmuştur. İyi bir ağabeyi kaybettik. Onu unutmayacağız" dedi.

DUALARLA UĞURLANDI

Hamdi Türkmen'in cenazesi Göztepe'deki törenden sonra Hamidiye Camisi'ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Türkmen, dualarla Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ak Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İyi Parti Milletvekili Musavat Dervişoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmet Özgener, Narlıdere Belediye Başkanı Abdul Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve gazeteci arkadaşları da katıldı. Türkmen, evli ve 3 çocuk babasıydı.

DHA