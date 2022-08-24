Spor Toto Süper Lig 'den 1. Lig'e düşen Göztepe 'de kulüp hisselerinin çoğunluğunu 8 yıldır elinde bulunduran Mehmet Sepil, geçtiğimiz sezon içinde başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa etmişti. İzmir'in köklü temsilcisi, geçtiğimiz günlerde kulübün yüzde 70 hissesinin devri için Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ile sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

TÜRK FUTBOLUNDA İLK YATIRIMCI OLDU

Göztepe Sportif AŞ'de Mehmet Sepil'in hisselerinin yüzde 70'ini alan Ankersen, Türk spor için ilk yabancı yatırım oldu. Avrupa'da birçok kulüp, ABD, Çin, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yatırımcılar tarafından yönetilirken, İzmir'in 97 yıllık temsilcisi Göztepe, Türk futbolunda ilk yabancı yatırım alan kulüp oldu. Göztepe'nin yeni sahibi Danimarkalı iş insanı, sarı-kırmızılı ekibin iç sahada Erzurumspor FK ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe, bu haftaki köşesinde Göztepe'nin hisse devri ile ilgili önemli bilgiler verirken, Mehmet Sepil'le yaptığı söyleşiyi aktardı. İşte o yazı...

"İzmir futbolunun üç büyüğünden biri Göztepe, geçen hafta kurulan yatırım şirketi Sport Republic’e satıldı. Bu anlaşmaya “satış” diyorum çünkü şirket hisselerinin yüzde 70’ini devralan Rasmus Ankersen’in şirketi, alt yapılar dahil Göztepe’nin tüm etkinliklerinde söz sahibi olacak. Anlaşmayı gerçekleştirip sadece yüzde 30 hisseyi kendinde tutan Başkan Mehmet Sepil’e, “Bu iş için ne kadar aldınız? Anlaşma, yatırdığınız parayı karşılayabildi mi?” diye sordum.

'RASMUS ANKERSEN BİZİ KUTLADI'

Yanıtı hayret vericiydi. İş dünyasında kolay kolay örneği görülmemiş en azından benim bilmediğim bir alışveriş söz konusuydu: “1 dolar bile almadım. Ne euro ne de Türk Lirası…” Mehmet Sepil’in Göztepe’ye adanmışlıkla hizmet ettiğini, kulübe bir evlat gibi baktığını bildiğimden yine sordum: ”Harcadığın onca para n’oldu?” Açık, seçik, kesin ve net konuştu: “ Hepsi de helal olsun. Asla pişman değilim. Taraftarlarımız da, rakiplerimiz de bilirler: Göztepe borçsuz bir kulüptür. Kulübü devrederken Rasmus Ankersen de bizi kutladı.”

SOUTHAMPTON'IN YÜZDE 80 HİSSELERİNİ SATIN ALMIŞLAR'

Rasmus Ankersen, 38 yaşında. Danimarka’da futbol oynarken sakatlanmış, o günden sonra işin matematiğine kafa yormuş. Yazdığı kitapta yaptığı anlaşmalarda temel olarak şu mesajları veriyor; Hangi işte olursa olsun en az 10.000 (on bin) saat çalışmazsanız, öğrenemez, ustalaşamazsınız. Her şeyin matematiği vardır. Futbolun da… Sport Republic’i kurarken bu kriterleri öne aldık.” diyor. Sepil’in anlattığına göre Premier Lig’in en çok oyuncu yetiştiren kulübü kabul edilen Southampton’un yüzde 80 hisselerini satın almışlar. Göztepe’yi yüzde 70’le sahiplenmeleri, böyle bakınca şanslı ve başarılı bir anlaşmaya dayanıyor. Sport Republic, Sepil’in Urla’da kurduğu antrenman tesislerinde artık futbol eğitimine de ağırlık verecek. Alt yapıya ayırdıkları para 7-8 milyon dolar olacak. Bu kaynak, TFF 1.Lig’de yarışan profesyonel A takım için ayrılan paradan fazlası.”

Peki Göztepe’yi neden seçtiler? Bunun üç önemli ayağı varmış:

1. Türk halkının olağanüstü futbol sevgisi,

2. Avrupa ölçülerinde “büyük şehir” olarak İzmir’in canlılığı,

3. Göztepe AŞ’nin yarattığı güven duygusu ve taraftar.

Sepil, önemli bir vurgu yapıyor: “Bakın bu olay Spor Kulüpleri Yasası’nın açtığı önemli bir kapıdır. Yasanın eksiklerine rağmen en azından yatırımcı çeken özelliğiyle yararlı olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu unutmayalım: Yıllarca duygusal davranıp kulüpleri borca soktuk, batırdık. Artık akıl yolunda ilerlemeliyiz!”



