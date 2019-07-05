Göztepe'nin Eren Derdiyok sevdası

Golcü arayışlarını sürdüren İzmir ekibi, Galatasaray'al yolları ayrılan gurbetçi yıldız ile pazarlığa oturdu. Sarı- Kırmızılılar geçen yıl 2 milyon 150 bin Eurogaranti para alan Eren’i indirim yapmaya ikna etmeye çalışıyor.

05 Temmuz 2019, Cuma 06:01
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Göztepe'nin Eren Derdiyok sevdası

Göztepe’de Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yapılan yeni sezonun ilk çalışmasını tesislerdeki odasından takip eden Başkan Mehmet Sepil, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren golcü Eren Derdiyok’la transfer pazarlığına oturdu. Göz Göz, 3 yıl oynadığı Sarı- Kırmızılılar’dan yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret alan 31 yaşındaki golcüyü indirim yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray’da geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılan Eren, kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim ve Kasımpaşa formaları da giydi.

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