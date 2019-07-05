Göztepe’de Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yapılan yeni sezonun ilk çalışmasını tesislerdeki odasından takip eden Başkan Mehmet Sepil, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren golcü Eren Derdiyok’la transfer pazarlığına oturdu. Göz Göz, 3 yıl oynadığı Sarı- Kırmızılılar’dan yıllık 2 milyon 150 bin Euro garanti ücret alan 31 yaşındaki golcüyü indirim yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray’da geçen sezonun ilk yarısında ligde 13 maçta 7, Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 2 gol attıktan sonra devre arasında kulüp bulması istenip kadro dışı bırakılan Eren, kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim ve Kasımpaşa formaları da giydi.