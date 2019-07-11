Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de küme düşmekten son hafta kıl payıyla kurtulduğu geçen sezon en büyük sıkıntıyı hücum hattından çeken Göztepe'de taraftarlar henüz yeni sezon kampları başlamadan çifte müjdeyi aynı gün aldı.

İleri ucu uzun süredir temas kurduğu Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'la takviye eden Göztepe aynı gün 2 sezondur saç baş yolduran Ghilas da yollarını resmi olarak ayırdı. Geçen sezon yaz döneminde aylarca skor yükünü çekecek golcü arayan İzmir temsilcisi, transferin son günlerinde Jerome ile sözleşme imzaladı. Ligde bekleneni bir türlü veremeyen İngiliz golcü, sezon boyunca yalnız 5 gol attı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon ilk yarıda forma giyen forvet Cikalleshi, ligde 7 maçta hiç gol atamadı.

İlk yarıda kulüp bulması istenip takımda kalınca lisansı askıya alınan Ghilas, 8 maçta 1 golle oynadı. Sezon başında sakatlık problemi yaşayarak skor üretemeyen Deniz Kadah, ikinci yarıda düzenli forma giymeye başlayıp son haftalarda attığı 7 golle taraftarın yüzünü biraz olsun güldüren tek isim oldu. Yeni sezonda tekrar kabus görmemek için önceliği ileri uca veren Göztepe, Süper Lig kariyerinde 101 maçta 35 golü bulunan, geçen sezon ilk yarıda Galatasaray'ın skor yükünü çeken Türk asıllı İsviçreli yıldız Eren Derdiyok'un transferiyle bombayı patlattı. Kulüp bulması istenmesine rağmen İzmir'e dönüp antrenmanlara çıkarak gitmemek için yine ayak direten Ghilas'la bağların kopması da Eren transferinin üzerine taraftarın yüzünü güldürdü.

GASSAMA'LI SENEGAL YARI FİNALDE

Göztepeli futbolcu Gassama'yı kadrosunda bulunduran Senegal, Mısır'ın ev sahipliği yaptığı Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale çıktı. Senegal, Gassama'nın 90 dakika forma giydiği çeyrek finalde Benin'i 1-0 mağlup etti. Bu skorla başaralı sağ bekin Türkiye'ye dönüşü de uzadı. Göztepeli futbolculardan Portekizli kaleci Beto, yaz döneminde ülkesi Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi kadrosunda yer almış, Borges ise Kosta Rika'yla Concacaf Gold Cup'ta mücadele etmişti.

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