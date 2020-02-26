Göztepe’nin bileği bükülmüyor

İlhan Palut'un takımın başına geçmesi ve yeni stadının açılması ile Göztepe, Süper Lig'de fırtına gibi esmeye başladı.

26 Şubat 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Göztepe’nin bileği bükülmüyor

Evinde son dakikada yediği golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Göztepe, yeni yılda mağlubiyet yüzü görmedi. Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ligde ikinci yarıda 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak devreye çok iyi başladı.

Göz Göz, Antalyaspor’u dış sahada 3-0 yenerek ikinci devreye girdi.

Yeni evine kavuştuğu ilk maçta Beşiktaş’ı 2-1’le geçen Göztepe, ardından Denizli’den 1-1’lik beraberlikle döndü. R

izespor maçı ertelenen Göz Göz, Konyaspor’u gurbette 3-1 mağlup etti. Son olarak Gaziantep FK’ya 90+1’de yediği golle puan kaptıran Göztepe, 2020 yılında hiç sahayı boynu bükük terk etmedi. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de sakatlıkları bulunan orta saha Poko ile stoper Atınç dışında eksik bulunmuyor.

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