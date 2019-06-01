Göztepe’nin aşkı Hugo Rodallega

Son maçta Süper Lig’de kalmayı başaran Göztepe, önümüzdeki sezon aynı sıkıntıyı çekmek istemiyor. Transfer için erkenden düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar işe forvetten başlayacak.

Göz Göz’ün listesindeki 1 numaralı isim Hugo Rodallega. Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve kulübüyle yeni mukavale görüşmeleri yapmasına rağmen henüz anlaşamayan tecrübeli yıldıza haber gönderildi, “Teklif edilenin bir fazlasını ödemeye hazırız. “ Daha önce Akhisar forması giyen Rodallega’nın o süreçte ailesiyle İzmir’de yaşaması ve şehri çok sevmesi Göztepe’nin elini güçlendiriyor.