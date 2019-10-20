Sahadan 2-1 yenik ayrılan Göztepe 5 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı. Karşılaşmada diri bir görüntü ortaya koymasına rağmen istediği skoru alamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna golü bulmakta zorlandıklarını söyledi. Başakşehir'e karşı sahaya moralli ve özgüvenli çıktıklarını ifade eden genç teknik adam, "Bu maça kadar olan kaybetmeme serimiz, bizi kazanma arzusu ile sahaya çıkardı. Başakşehir'in üretkenliğini azaltıp, pozisyonlar bulma düşüncesindeydik, bunu da gerçekleştirdik ama golü bulmakta zorlandık. Pozisyon zenginliğine rağmen topu çizgiden geçiremedik" diye konuştu.

"Gol verimi adına düşük seviyedeyiz" diyen Tamer Tuna, "Bu oranı yukarıya çıkarmak zorundayız. Golcülerimizin arzuları, isteği bu konuda çalışmaları çok fazla ama bazen oyuncu bireyselliği sonucumuzu da etkiliyor. Geçen sezondan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Eren de oynadı, şans buldu ama onunla da bunu sağlayamamıştık. Şimdi bir rekabet var, bunun soncunu bu takım görecektir. Devre arasındaki düşüncemizi daha sonra planlayacağız. Kafamızda düşünceler var" açıklamasında bulundu.

Göztepe, Başakşehir sınavıyla bu sezon deplasmanda oynadığı 4. maçını da kazanamadı. Beşiktaş'a İstanbul'da 3-0 yenilip, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile berabere kalan İzmir ekibi, Başakşehir'e diş geçiremedi. Göz-Göz, gelecek hafta evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

DHA