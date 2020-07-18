Bu akşam 21.00'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Göztepe'nin ligde hedefi kalmadı ancak maça 48 yıllık hasreti dindirmek için çıkacak. İzmir ekibi, Sarı-Kırmızılılar'ı deplasmanda son 48 yılda oynanan 12 maçta hiç mağlup edemedi. En son 1972-1973 sezonunda Mithatpaşa Stadı’nda 14 Ekim 1972’de oynanan lig maçını 1-0 kazanan Göz-Göz, ardından Galatasaray önünde İstanbul’da çıktığı karşılaşmaların 10’unu kaybederken 2’sinde berabere kaldı. Öte yandan iki takım arasında oynanan son 10 mücadelenin 9’unu Galatasaray kazanırken, Göztepe ise sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.