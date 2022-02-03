Göztepe’nin 4 yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe , devre arası transfer döneminde kadrosuna Arjantinli golcü Franco Di Santo, İsviçreli sol bek François Moubandje, Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane ve Boşnak kaleci Kenan Piric’i katmıştı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler, mili aranın ardından başlayacak maçlar öncesinde Medicana International İzmir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve diğer branşlarda muayeneleri ve EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri gerçekleştirilen oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İHA