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Göztepeli yelkencilerden 6 madalya

Göztepeli yelken sporcuları, 11-13 Şubat tarihleri arasında Çeşme’de düzenlenen Valilik Kupası’nda 6 madalya kazandı.

15 Şubat 2022, Salı 18:31 Son Güncelleme:
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Göztepeli yelkencilerden 6 madalya

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından İzmir’in Çeşme ilçesinde 11-13 Şubat tarihleri arasında Valilik Kupası yelken yarışları düzenlendi. Yarışlarda Göztepe Spor Kulübü sporcularından 420 kategorisinde Firdevs Yeğin-Kuzey Kumlalı 1’inci, Optimist Genel kategorisinde Ege Ekin 3’üncü, Güz Karadeniz 4’üncü, Optimist Kızlar kategorisinde Defne Isabel Ramirez Zambrano 2’nci ve Simay Canakay 3’üncü olmayı başardı. Böylelikle Göztepeli sporcular toplamda 6 madalya ile yarışları tamamlamış oldu.

Göztepe Spor Kulübü'nün yarışlarda elde edilen başarılar üzerine yayınladığı tebrik mesajında "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

İZMİR (İHA)

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