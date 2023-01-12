Göztepeli Tijanic, Al Adalah takımına kiralanacak

Hırvatistan ve Polonya'dan da talipleri olan Sloven orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Adalah'a gideceği ifade edildi. Al Adalah'ın Tijanic'i sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladığı ve Göztepe yönetimiyle prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi.





Kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olduğu Göztepe'de 1.5 sezondur forma giyerek sık sık eleştirilen 25 yaşındaki Sloven oyuncunun Sakaryaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmayacağı ve hafta sonunun ardından Suudi Arabistan'a giderek Al Adalah ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi.(DHA)