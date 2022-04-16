Göztepeli Soner Aydoğlu: İşimiz zor

Süper Lig 'de ateş hattında yer alan Göztepe , Fenerbahçe mağlubiyeti sonrasında artık işini mucizelere bıraktı. Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın deneyimli isimlerinden Soner Aydoğdu çok üzgün olduklarını kaydetti.

Ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Bu sene, bu tip maçları çok oynadık. Hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı. Çok iyi oynadığımız ve puan alamadığımız birçok maç var. Fazlasıyla üzgünüz. Pozisyonlar bulduk ama atamadık. Fenerbahçe'yi yenebilirdik ama sonuca bakıyoruz, kaybettik. Kümede kalma şansımız bitmedi ama gerçekçi olmak lazım, zor. Kafamızı yastığa koyduğumuzda, rahatça uyumak için sonuna kadar savaşacağız" yorumunu yaptı.











