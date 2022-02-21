Göztepeli Atınç Nukan: Böyle kaybetmek üzüyor

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe , Galatasaray 'a 3-2 kaybetti. İzmir ekibinin savunmacısı Atınç Nukan da karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bugün üzüleceğiz, yarın hatalarımız üzerinde çalışarak, önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Başarılı stoper iki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ederek sözlerine başladı ve ekledi:

"Sahada güzel bir mücadele vardı. Oynayan tüm futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İstediğimiz oyunu ortaya koyduk. Erken bir gol yedik ama golleri bulduk. Biz de 2 penaltıdan attık, onlar da son dakikalarda 2 penaltıdan gol buldular. İyi oynadığımız maçta son dakika penaltılarıyla kaybetmek üzüyor tabi. Ancak üzülmeye vaktimiz yok. Bugün üzüleceğiz, yarın hatalarımız üzerinde çalışarak, önümüzdeki maçlara bakacağız."







