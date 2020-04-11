Göztepe'de bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla devlerin transfer listesine giren Alpaslan Öztürk, TRTSPOR'a verdiği röportajda kariyer hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamalardan sonra taraftardan tepki aldı. Sözlerinde, kulübün de memnun olması halinde transfere sıcak bakabileceğini vurgulayan başarılı oyuncunun menajeri Ömer Kızılkoca, tepkilerin üzerine FANATİK'e açıklamalarda bulundu. Kızılkoca, Alpaslan'ın Göztepe'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirtirken, "Ancak oyuncum devre arasında başkan Mehmet Sepil'le yaptığı görüşmede geleceğe dair bir güvence alamadı. Başkan onu teklif gelmesi halinde satmaya hazır olduklarını bildirdi. 1 yıl sözleşmesi kalan ve önünde Avrupa ve İstanbul seçenekleri olan bir oyuncu olarak Alpaslan kulübünde halen çok mutlu. Fakat geleceğini de planlamak zorunda" açıklamasında bulundu.

'Önceliği Göztepe'

Kızılkoca, başarılı savunmacının sözleşmesi devam eden bir oyuncu olmasından dolayı önceliğin her zaman Göztepe'de olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Alpaslan büyük hedefleri olan bir oyuncu. Önce Göztepe'ye sonra da Türkiye'ye bu anlamda katkı vermek istiyor. 26 yaşında ve futbolunun en olgun döneminde. Yaptığı açıklamalarda da önceliğin Göztepe'nin memnuniyeti olduğunu dile getiriyor. Aidiyete her zaman fazlasıyla önem veren, yaşadığı sakatlıklarda bile verilen süreden çok erken döndü. Göztepe onun gibi karakterli bir oyuncuya sahip olduğu için çok şanslı."

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