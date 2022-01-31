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Göztepe'den yerli oyuncu atağı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçını kazanıp rahat nefes alan Göztepe, pazar günü evinde oynayacağı Altay derbisine iddialı hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

31 Ocak 2022, Pazartesi 12:18 Son Güncelleme:
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Göztepe'den yerli oyuncu atağı

Ara dönemde golcü Di Santo, kaleci Piric, sol bek Moubandje ve orta saha Tannane'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların yerli takviyesi yapacağı bildirildi. Özellikle orta alana oyuncu arayan Göztepe 'nin Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Galatasaraylı Aytaç Kara ve Trabzonsporlu Yunus Mallı isimleri üzerinde durduğu kaydedildi.

Yönetimin 3 oyuncudan birini kadrosuna dahil edebilmek için yoğun mesai harcadığı vurgulanırken, yabancı kontenjanı nedeniyle Portekizli Andre Simoes ve Kolombiyalı Didier Moreno transferlerinin şimdilik askıya alındığı bildirildi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

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