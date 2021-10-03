Süper Lig ’in 8. haftasında GZT Giresunspor’a 1-0 yenilen Göztepe , Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki pozisyona Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosunun müdahale etmemesini eleştirdi. Göztepe Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dünkü GZT Giresunspor müsabakasında Halil Akbunar ile Zeki Yavru arasındaki ikili mücadelenin görüntüleri kullanıldı.

Paylaşımda "Soruyoruz! Herhangi bir dövüş sporunda bile dirsek atmak yasakken, futbolda ne zaman serbest oldu? #haVARhaYok Ne fark eder!" ifadelerine yer verildi.