Süper Lig ’de yeni sezonun hazırlıklarına 28Haziran Pazartesi günü Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayıp, ardından 6 Temmuz’da Afyonkarahisar’a ilk etap kampına gidecek Göztepe , yeni transferlerine de haftaya kavuşacak. Resmi olarak şimdiye kadar yalnızca Altınordu’dan stoper Kahraman Demirtaş’a imza attıran Göz-Göz’de Başkan Mehmet Sepil’in daha önce transferini duyurduğu Portekiz’in Gil Vicente takımından 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues’in haftaya takıma katılacağı öğrenildi.

Harekât devam edecek

Göztepe, yine her konuda anlaşma sağladığı Avusturya’nın Wacker Innsbruck takımında oynayan 19 yaşındaki gurbetçi stoper Şefik Abalı ve Macaristan’ın Ujpest takımından Nijeryalı orta saha oyuncusu Vincent Onovo’yu da İzmir’e getirecek. Onovo, Göztepe’nin geçen sezon kadrosuna kattığı aynı ülkeden Obinna Nwobodo’nun da Ujpest’ten takım arkadaşı.